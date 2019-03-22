Хованцев: Логинову нужно стрелять на ноль, чтобы сохранить позицию

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты россиян в мужской спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

«Нам осталось дождаться двух гонок, и определится судьба второго места, на которое претендуют Логинов, Фийон Майе и Детьё. Сегодня нужно было стрелять на ноль Александру, чтоб сохранить позицию. Сейчас в очках они находятся рядом», — сказал Хованцев Kalashnikov.Media.

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Француз Кентен Фийон Майе стал бронзовым призёром спринта, его соотечественник Симон Детьё финишировал седьмым, россиянин Александр Логинов занял девятое место. Фийон Майе сократил отставание от Логинова в общем зачёте Кубка мира до 19 очков.