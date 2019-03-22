Ягудин: действительно великая, только такие, как Медведева, на это способны

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал третье место российской фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Я не тренер, но думал, что Жене нужно было отдохнуть, пропустить сезон и приехать обновленной на следующий чемпионат мира. Но они с тренером выбрали другую тактику, в результате последовал первый срыв, второй, третий. Плюс давила на психологию невыигранная Олимпиада. Как она это сделала, как они добились такого результата за такое короткое время?

Женя прыгнула в последний вагон, попав в состав сборной, затем выдохнула, откаталась и доказала: не зря были вчистую выиграны те два предолимпийских сезона, она действительно великая, она настоящий чемпион. Только такие, как Медведева, на это способны", — цитирует Ягудина ТАСС.