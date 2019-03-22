Пасека заняла второе место на этапе Кубка мира в Дохе в опорном прыжке

Российская гимнастка Мария Пасека стала второй в опорном прыжке на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходит в Дохе (Катар). Результат 23-летней спортсменки — 14,766 балла.

Первое место заняла американка Джейд Кэри. Она получила от судей 14,883 балла. Бронзу завоевала француженка Колин Девийар с результатом 14,549 балла.

В соревнованиях на брусьях россиянка Анастасия Ильянкова стала третьей. Её выступление судьи оценили в 14,700 балла. Упражнение выиграла бельгийка Нина Дервал с результатом 15,033 балла. Второй результат показала представительница Китая Фань Илинь — 14,933 балла.

Пасека является четырёхкратным призёром Олимпийских игр Лондона и Рио-де-Жанейро, двукратной чемпионкой мира.