Победа Й. Бё и промахи россиян — в обзоре туманного спринта в Хольменколлене

Представляем видеообзор мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Уверенную победу, несмотря на один штрафной круг, одержал лидер Кубка мира — норвежец Йоханнес Бё. Итальянец Лукас Хофер и француз Кентен Фийон Майе с точной стрельбой отстали от победителя более чем на 30 секунд. Гонка проходила в туман.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который, как и Бё-младший, допустил один промах, но отстал от норвежца на 52,9 секунды. В топ-20 с двумя промахами вошёл также россиянин Матвей Елисеев.

В гонку преследования из восьми стартовавших россиян отобрались также Евгений Гараничев, занявший 28-е место, и Дмитрий Малышко.

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