Медведева показала, как выглядит её катание от первого лица

Российская фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала, как выглядит её катание на льду от первого лица.

Видео с прокатом Медведевой доступно в «Инстаграме» компании Nike.

На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Сайтаме (Япония), Медведева завоевала бронзовую медаль. Её результат — 223,80 балла. Она уступила только соотечественнице, Алине Загитовой (237,50 балла), и представительнице Казахстана Элизабет Турнсынбаевой (224,76).

Медведева осталась довольна показанным выступлением и результатом и сказала, что гордится собой. Короткую и произвольную программы фигуристка откатала с травмой ноги. Перед самим дебютом на чемпионате мира в Сайтаме она, предположительно, потянула бедро.