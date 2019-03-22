Логинов — на вопрос норвежцев о допинге: я ошибался в жизни, но не в спорте

Российский биатлонист Александр Логинов в интервью норвежским журналистам ответил на вопрос, касающийся дисквалификации за применение допинга.

«Не могу дать полного ответа на этот вопрос. Говорил уже это раньше и могу повторить это снова: если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон. Я не настолько глуп. Я сделал много ошибок в жизни. Но когда дело доходит до спорта… я не совершал ошибок в биатлоне и не собираюсь их допускать в будущем», — приводит слова Логинова норвежский телеканал NRK.

В ноябре 2013 года взятая у Логинова допинг-проба показала наличие в организме спортсмена эритропоэтина. Летом 2015 года Международный союз биатлонистов дисквалифицировал россиянина до 25 ноября 2016 года.