Клебо опережает Большунова на 24 очка в КМ перед двумя дистанционными гонками

Благодаря победе в спринтерской гонке свободным стилем на финальном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке (Канада) норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира до 24 очков. Большунов финишировал четвёртым.

Однако до завершения Кубка мира лыжникам предстоит пробежать в Канаде ещё две гонки, обе — дистанционные: масс-старт классическим стилем на 15 км и гонку преследования свободным стилем на 15 км. А в дистанционном зачёте Большунов существенно опережает и Клебо, и всех остальных. Пропасть между Александром и Йоханнесом составляет 533 очка.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1443.

2. Александр Большунов (Россия) – 1419.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 855...

9. Сергей Устюгов (Россия) – 633...

13. Андрей Ларьков (Россия) – 530...

14. Андрей Мельниченко (Россия) – 523...

16. Денис Спицов (Россия) – 428.