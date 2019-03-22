Белорукова умышленно ударила шведку Карлссон палкой прямо на трассе

Российская лыжница Юлия Белорукова была дисквалифицирована в четвертьфинале спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). 24-летняя спортсменка после контакта на трассе со шведкой Фридой Карлссон ударила её палкой.

Пьедестал почёта женской спринтерской гонки в Квебеке оказался полностью шведским. Первой стала Стина Нильссон, второй — Мая Дальквист, третьей — Йонна Сундлинг. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, у неё — 17-й результат. В очковую зону не попала ни одна из её соотечественниц.

Ранее в мужской спринтерской гонке в Квебеке победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Россиянин Александр Большунов в тройку не попал, он стал лишь четвёртым.

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