Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте в финале КМ в Квебеке

Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринтерской гонке свободным стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Победу одержала Стина Нильссон, по фотофинишу опередившая подругу по команде Маю Дальквист. Бронзовым призёром стала Йонна Сундлинг.

Россиянки не сумели выйти даже в полуфинал. Наталья Непряева была четвёртой в своём четвертьфинальном забеге, а Юлия Белорукова – последней. В ходе четвертьфинального забега шведка Фрида Карлссон случайно задела Белорукову палкой, в ответ россиянка ударила по палке соперницы и сломала её. Несмотря на это, Карлссон дошла до финала, где заняла пятое место.

До завершения Кубка мира лыжницам предстоит пробежать в Канаде ещё две гонки – масс-старт классическим стилем и гонку преследования свободным стилем.