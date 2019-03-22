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Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте в финале КМ в Квебеке

Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте в финале КМ в Квебеке
Другие / Лыжный спорт

Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринтерской гонке свободным стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Победу одержала Стина Нильссон, по фотофинишу опередившая подругу по команде Маю Дальквист. Бронзовым призёром стала Йонна Сундлинг.

Россиянки не сумели выйти даже в полуфинал. Наталья Непряева была четвёртой в своём четвертьфинальном забеге, а Юлия Белорукова – последней. В ходе четвертьфинального забега шведка Фрида Карлссон случайно задела Белорукову палкой, в ответ россиянка ударила по палке соперницы и сломала её. Несмотря на это, Карлссон дошла до финала, где заняла пятое место.

До завершения Кубка мира лыжницам предстоит пробежать в Канаде ещё две гонки – масс-старт классическим стилем и гонку преследования свободным стилем.

Лыжные гонки. КМ-2018. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
22 марта 2019 года, пятница. 21:40 МСК
1
Стина Нильссон
Швеция
3:44.80
2
Мая Дальквист
Швеция
+0.0
3
Йонна Сундлинг
Швеция
+1.3
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