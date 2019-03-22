Непряева отстаёт от Эстберг на 113 очков в общем зачёте лыжного Кубка мира

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг сохраняет лидерство в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам перед двумя заключительными стартами сезона — масс-стартом классическим стилем и гонкой преследования свободным стилем, которые пройдут в Квебеке 23 и 24 марта. Россиянка Наталья Непряева, занимающая второе место, отстаёт от норвежки на 113 очков. В свою очередь Непряева опережает идущую третьей финку Кристу Пярмякоски на 208 очков.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1454.

2. Наталья Непряева (Россия) – 1341.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1133.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1066.

5. Джессика Диггинс (США) – 927.

6. Юлия Белорукова (Россия) – 848.

12. Анастасия Седова (Россия) — 536.