Й. Бё: понимание, что это конец сезона, никак не влияет на мотивацию

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Эта победа стала для 25-летнего биатлониста 14-й в текущем сезоне, он повторил достижение француза Мартена Фуркада по количеству побед в одном сезоне.

«Думаю, условия были честными. Да, на первом огневом было сложно из-за тумана, но в целом гонка прошла хорошо.



Понимание, что это конец сезона, никак не влияет на мотивацию, я всё так же хочу каждую гонку проводить на высшем уровне и пока даже не задумывался о том, как проведу отпуск.



Этот год стал для меня началом чего-то большего. Появилось больше соперников, которые хотят подвинуть меня, но сейчас это только придает мне сил», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.