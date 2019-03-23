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Й. Бё: понимание, что это конец сезона, никак не влияет на мотивацию

Й. Бё: понимание, что это конец сезона, никак не влияет на мотивацию
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Эта победа стала для 25-летнего биатлониста 14-й в текущем сезоне, он повторил достижение француза Мартена Фуркада по количеству побед в одном сезоне.

«Думаю, условия были честными. Да, на первом огневом было сложно из-за тумана, но в целом гонка прошла хорошо.

Понимание, что это конец сезона, никак не влияет на мотивацию, я всё так же хочу каждую гонку проводить на высшем уровне и пока даже не задумывался о том, как проведу отпуск.

Этот год стал для меня началом чего-то большего. Появилось больше соперников, которые хотят подвинуть меня, но сейчас это только придает мне сил», — цитирует Бё Biathlon.com.ua.

Бё повторил рекорд Фуркада по количеству побед за сезон
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