Бестемьянова: в начале сезона не верилось, что Медведева будет на пьедестале ЧМ

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова подвела итоги женского турнира на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония). Первое место заняла Алина Загитова, Евгения Медведева выиграла бронзовую медаль.

«Не знаю, какие слова подобрать. Во время соревнований я забывала, где нахожусь, какая погода — настолько они забрали всё моё внимание. Перед чемпионатом мира не я одна беспокоилась о силе трёх японок. Тем более домашний турнир мог придать им ещё сил, но произошёл обратный эффект.

Алина Загитова каталась абсолютно уникально. Она многоборец в полной мере. Роскошно сделала и короткую, и произвольную, и победила абсолютно заслуженно. И за Женю Медведеву я необыкновенно счастлива, потому что ничто не предвещало в начале сезона, что она может оказаться на пьедестале чемпионата мира. Её вера в себя, её мысли привели к такому успеху. Не судьба делает нас, а мы создаём нашу судьбу. Евгения Медведева — яркий пример этому.

Соня Самодурова очень хорошо каталась. Восьмое место для дебютантки чемпионатов мира — это здорово, прекрасный результат», — цитирует Бестемьянову телеканал «360».