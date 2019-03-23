Хореограф Медведевой оценил выступление фигуристки на ЧМ в Сайтаме

Хореограф Миша Ге, работающий с российской фигуристкой Евгенией Медведевой, отметил характер и боевой дух 19-летней уроженки Москвы, которая на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) завоевала бронзовую медаль.

Победу одержала другая представительница России — Алина Загитова. Элизабет Турсынбаева из Казахстана стала второй.

«Хочется сказать многое. О том, как ей было тяжело, какое давление она испытывала, сколько боли пережила, как усердно трудилась вместе с командой, и о многом другом. Но огонь её сердца, уверенность в глазах и боевой дух оправдали эту тяжёлую работу.

Кланяюсь Брайану Орсеру, Трейси Уилсон и Евгении Медведевой. Спасибо, что позволили стать частью команды», — написал Ге в "Инстаграме".

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта.

Запись доступна в "инстаграме" Миши Ге.

Загитова и Медведева тепло обнялись во время церемонии награждения