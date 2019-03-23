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Кацалапов: это был самый долгий день в жизни

Кацалапов: это был самый долгий день в жизни
Другие / Фигурное катание

Российский фигурист Никита Кацалапов прокомментировал выступление в паре с Викторией Синициной на чемпионате мира в Сайтаме.

Кацалапов и Синицина завоевали серебро в танцах на льду с результатом 211,76 балла. Первое место занял французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (222,65), обновив собственные рекорды в произвольной программе (134,23) и по сумме программ.

«Мы счастливы, что доборолись, что смогли откатать чисто, мы на пьедестале чемпионата мира! Сезон был небезошибочным, но достойным. Когда сегодня сошли со льда, первое, что я сказал, — это был самый долгий день в жизни. Мы шесть часов ждали выступления после тренировки, даже спали на полу, это была проверка на прочность, и мы справились», — цитирует Кацалапова ТАСС.

Синицина и Кацалапов завоевали серебро на чемпионате мира по фигурному катанию
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