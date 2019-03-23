Фийон Майе: хочется опередить Логинова и стать вторым в общем зачёте Кубка мира

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал о желании обойти россиянина Александра Логинова в общем зачёте Кубка мира и планах на будущее.

«Конечно, хочется опередить Логинова и стать вторым. Постараюсь провести удачную гонку преследования в субботу и получить недостающие очки.



Очень доволен этим сезоном. На моём счету восемь пьедесталов, среди которых две победы на этапах Кубка мира и две бронзовые медали на чемпионате мира. Кроме того, я занимаю высокую позицию в общем зачёте, и, как бы ни сложились две последние гонки сезона, ниже третьего-четвертого места я уже не опущусь. Обидно, что совсем чуть-чуть не хватило до «Малого хрустального глобуса» в масс-старте. И теперь это моя новая цель на следующий сезон.



Борьба за «Большой хрустальные глобус» — серьёзная цель на будущее. Буду много тренироваться, чтобы составить Йоханнесу реальную конкуренцию. Но для начала мне необходимо увеличить скорость по трассе, ибо в этом компоненте у него сейчас нет соперников», — цитирует француза «Матч ТВ».



Кентен Фийон Майе располагается на третьем месте в общем зачёте Кубка мира, набрав 809 очков. У идущего вторым Александра Логинова — 828 баллов.