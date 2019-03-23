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Медведева: в Канаде мой менталитет не изменится. Я русская и горжусь этим

Фото: Richard Heathcote/Getty Images
Медведева: в Канаде мой менталитет не изменится. Я русская и горжусь этим
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала об адаптации к жизни в Канаде.

«Менталитет не изменится, мой характер не изменится – с этим ничего не поделаешь, и я не хочу с этим ничего делать. Я русская, и я горжусь этим. Да, там позитивные люди, это влияет на качество жизни, на уровень эндорфинов в крови. Но сейчас я чувствую себя намного увереннее как человек, как личность. Я знаю, что иду в правильном направлении.

В течение сезона было странное ощущение – ты входишь на старт, поворачиваешься. А там другие люди стоят. Не то, что ты расстраиваешься, просто это другое. И это видели и Трейси, и Брайан. Просто и мне, и им нужно было время, чтобы привыкнуть. На первые старты они меня совсем по-другому выводили, чем сейчас. Мы нашли общий язык. В течение сезона было такое ощущение, что я как приёмная – меня любят, обо мне заботятся, но что-то не то. «Мам, пап, я что – приёмная?»

Но сейчас такое ощущение пропало, у нас крепкая фигурнокатательная семья под названием «Крикет-клаб». Конечно, для меня этот старт был просто потрясающим – я повернулась и увидела около бортика тех людей, которых я очень давно хотела видеть рядом с собой. На данный момент для меня это лучшие тренеры, лучший друг и хореограф. Это что-то невообразимое – это чувство настоящей человеческой поддержки, не просто тренеров", — цитирует Медведеву «Спорт-экспресс».

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