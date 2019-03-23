Авербух: Самодурова весь сезон держала стабильно высокую планку

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух отметил прогресс ученицы Алексея Мишина чемпионки Европы Софьи Самодуровой. В дебютном сезоне на взрослом уровне 16-летняя уроженка Красноярска заняла восьмое место на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Софья держала весь сезон стабильно высокую планку. Она показала очень хорошее выступление. Видно, что она прошла все пути становления. Сейчас всё в её руках, в руках её тренера.

Конечно, за летний период надо сделать большой рывок. Работы предстоит много — и над вращениями, и над скольжением, и над усложнением технической базы. Здорово, что уже сейчас Соня показывает стабильность. Но, конечно, для заявки на более высокие места надо усложнять контент, программы, чтобы соответствовать этому уровню», — приводит слова Авербуха телеканал «360».

Чемпионат мира по фигурному катанию завершится 24 марта показательными выступлениями.