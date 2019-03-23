Женская сборная России по кёрлингу проиграла Японии в четвертьфинале ЧМ

Женская сборная России по кёрлингу проиграла Японии в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Силькеборге (Дания). Встреча завершилась со счётом 11:3 в пользу Японии.

За российскую команду выступали Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.



Сборная Японии сегодня сыграет в полуфинале чемпионата мира с командой Южной Кореи. Победитель четвертьфинальной пары Швейцария — Китай встретится в другом полуфинале со шведками.



В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Турнир проводится ежегодно. Лучшим результатом женской сборной России является серебро чемпионата мира 2017 года, ещё четыре раза команда становилась бронзовым призером.