Елисеев: после ЧМ по биатлону чувствовал опустошённость — немного выпал из жизни

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свою спортивную форму на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

«После чемпионата мира опустошённость была пару дней. Такое состояние, что мир немного не существует. В сезоне меня часто ставили на первый этап, поэтому я предполагал, что и на чемпионате меня туда поставят, был к этому психологически готов. Учитывая все мои предыдущие ошибки, тренеры сдерживали меня 2,5 круга и только потом разрешили «фулгаз». Терпел, как мог, на подъёме, когда Лукас Хоффер убегал вперёд, сдерживал себя, как мог, терпел, чтоб раньше времени не закислиться.

Состояние обнулилось, психологически достиг чего-то более весомого. Конечно, теперь будет проще. Но и некоторая ответственность добавится», — сказал Елисеев в интервью Kalashnikov.Media.

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