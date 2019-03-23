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Малышко: в следующем сезоне будут большие изменения в подготовке сборной России

Малышко: в следующем сезоне будут большие изменения в подготовке сборной России
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, какие изменения произойдут в сборной России в новом сезоне.

«У нас в прошлом году сформировалась новая команда, и все это прекрасно понимают. Наверное, тренерский штаб просто не знал команду, потому что многих ребят впервые начали тренировать, готовить. Никто не знал, как отреагируют спортсмены, каким будет результат. Сейчас уже, конечно, с тренерами общаемся на собрании. Есть наработки, есть ясность на следующий сезон, где были упущения, над чем работать. Над чем работать с тем или иным спортсменом, потому что невозможно один план под всех подогнать. Думаю, с мая у нас будут большие изменения в подготовке по сравнению с прошлым годом», — сказал Малышко в интервью Kalashnikov.Media.

Больше видео о биатлоне – на сайте Kalashnikov.Media.

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