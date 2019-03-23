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Чен выиграл золото чемпионата мира по фигурному катанию, Коляда — 6-й

Чен выиграл золото чемпионата мира по фигурному катанию, Коляда — 6-й
Другие / Фигурное катание

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) завершились мужские соревнования. Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен.

Михаил Коляда занял шестое место, Андрей Лазукин — десятое.

Чемпионат мира. Сайтама, Япония

Мужчины. Итоговый результат

1. Нэйтан Чен (США) — 323,42
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 300,97
3. Винсент Чжоу (США) — 281,15
4. Шома Уно (Япония) – 270,32
5. Цзинь Боян (Китай) – 262,71
6. Михаил Коляда (Россия) — 262,44
7. Маттео Риццо (Италия) – 257,66
8. Михал Бржезина (Чехия) — 254,28
9. Джейсон Браун (США) — 254,15
10. Андрей Лазукин (Россия) – 248,74
11. Кевин Аймо (Франция) — 247,47
12. Александр Самарин (Россия) — 246,33
13. Морис Квителашвили (Грузия) — 240,74
14. Кейдзи Танака (Япония) — 238,40.

Фигурное катание. ЧМ-2019. Мужчины. Произвольная программа
23 марта 2019 года, суббота. 11:30 МСК
1
Нэйтан Чен
США
323.42
2
Юдзуру Ханю
Япония
300.97
3
Винсент Чжоу
США
281.16
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