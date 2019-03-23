Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе КМ в Норвегии

Сегодня, 23 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км. Старт будет дан в 19:15 мск.



Первым в гонку уйдёт норвежский биатлонист Йоханнес Бё. Итальянец Лукас Хофер стартует вторым, француз Кентен Фийон Майе — третьим.



Россиянин Александр Логинов начнёт гонку 9-м, Матвей Елисеев — 18-м, Евгений Гараничев — 28-м, Дмитрий Малышко — 45-м.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене.

Добавим, женская гонка преследования на этапе Кубка мира в Норвегии также состоится сегодня и начнётся в 17:00 мск.