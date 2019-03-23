Россия потеряла максимальную квоту в мужском одиночном катании на ЧМ в 2020 году

Квота сборной России в мужском одиночном фигурном катании на следующий чемпионат мира сократилась с трёх спортсменов до двух. В 2020 году турнир пройдёт в Монреале (Канада).

В остальных видах программы (женское одиночное катание, парное катание и соревнования танцевальных пар) на ЧМ-2020 у России будет максимальное представительство — три участника/пары.

На текущем мировом первенстве в Сайтаме (Япония) лучший результат среди россиян показал Михаил Коляда, занявший шестое место. Андрей Лазукин стал десятым, Александр Самарин — 12-м.

Победу одержал американский фигурист Нэйтан Чен. Серебряную награду завоевал японец Юдзуру Ханю. Призовую тройку замкнул представитель США Винсент Чжоу.

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2019 завершится 24 марта показательными выступлениями.