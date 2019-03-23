Коляда: к Ягудину никакого отношения не имею, зачем комментировать его слова?

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свой результат на чемпионате мира в Сайтаме. Спортсмен занял шестое место.



«Чемпионат очень своеобразный, не задалось в короткой программе, хотя выходил с отличным настроем. Но не будем о плохом. Произвольная удалась намного лучше, только помарка на четверном тулупе, остальное сделал достаточно хорошо.



Сбой в короткой программе был неожиданным. Я был немного в шоке после такого. Тем не менее надо было собраться и сделать всё остальное хорошо.

Слова Ягудина о том, что Самарин извинился, а я — нет? Саша извинился, это достойный поступок. А что мне тут комментировать? Я к Ягудину никакого отношения не имею, что мне тут комментировать?" — цитирует Коляду «Спорт-экспресс».