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Коляда: к Ягудину никакого отношения не имею, зачем комментировать его слова?

Коляда: к Ягудину никакого отношения не имею, зачем комментировать его слова?
Другие / Фигурное катание

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал свой результат на чемпионате мира в Сайтаме. Спортсмен занял шестое место.

«Чемпионат очень своеобразный, не задалось в короткой программе, хотя выходил с отличным настроем. Но не будем о плохом. Произвольная удалась намного лучше, только помарка на четверном тулупе, остальное сделал достаточно хорошо.

Сбой в короткой программе был неожиданным. Я был немного в шоке после такого. Тем не менее надо было собраться и сделать всё остальное хорошо.

Слова Ягудина о том, что Самарин извинился, а я — нет? Саша извинился, это достойный поступок. А что мне тут комментировать? Я к Ягудину никакого отношения не имею, что мне тут комментировать?" — цитирует Коляду «Спорт-экспресс».

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