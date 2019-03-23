Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Видео красивого танца серебряных призёров ЧМ в Сайтаме Синициной и Кацалапова

Видео красивого танца серебряных призёров ЧМ в Сайтаме Синициной и Кацалапова
Другие / Фигурное катание

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов занял второе место в соревнованиях в танцах на льду.

Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми.

Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Танцы на льду. Итоговый результат

1. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 222,65
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 211,76
3. Мэдисон Хуббелл – Захари Донохью (США) — 210,40
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 208,52
5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) — 205,62
6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 204,92
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) — 200,92
8. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,18
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,06
10. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) — 188,10

Видео доступно на странице Первого канала в YouTube.

Синицина и Кацалапов завоевали серебро на чемпионате мира по фигурному катанию
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент