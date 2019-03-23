Видео красивого танца серебряных призёров ЧМ в Сайтаме Синициной и Кацалапова

На чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) российский дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов занял второе место в соревнованиях в танцах на льду.
Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми.
Чемпионат мира. Сайтама, Япония
Танцы на льду. Итоговый результат
1. Габриэлла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) — 222,65
2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия) — 211,76
3. Мэдисон Хуббелл – Захари Донохью (США) — 210,40
4. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) — 208,52
5. Кэйтлин Уивер – Эндрю Поже (Канада) — 205,62
6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 204,92
7. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) — 200,92
8. Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия) — 199,18
9. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 189,06
10. Лоуренс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада) — 188,10
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