Костомаров: Хуббелл и Донохью — это не танцевальная пара, а какие-то инвалиды

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров подвёл итоги чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Вы хотите, чтобы две наши пары были в тройке? Это очень тяжело, такого практически никогда не было. Они и так сейчас максимально близко к французам: одна пара занимает второе место, другая — четвёртое. По моему мнению, могла бы быть на третьем, но это очень трудно сделать. Есть Америка, есть Канада, везде есть сильные тренеры и федерации, судьи. Чтоб две медали отдавали нашим? Такое было только в 90-е годы, во времена, когда мы полностью доминировали в танцах на льду. Наши ребята большие молодцы. Они сделали максимум того, что могут сделать, и они постепенно движутся в правильном направлении. Я уверен, что в следующем году или через год они уже будут бороться и обыгрывать французов, которые уже из года в год не показывают ничего нового. Да, они катаются здорово, чисто, но всё это становится скучно смотреть.

Третье место Хуббелл/Донохью? Они мне как пара танцевальная вообще не нравятся, мне даже неприятно смотреть на них. Поэтому то, что они в тройке, — это на совести судей. Моё личное мнение — это не танцевальная пара, это какие-то инвалиды, что бы они там ни делали. Они, конечно, всё делают, элементы исполняют, но чисто внешне они мне ужасно не нравятся. Я поэтому даже не смотрю на них. По мне, есть гораздо более сильные и красивые пары.

Четвёртое место Степановой и Букина — это успех. Чемпионат мира, где есть ещё канадская пара, которая выиграла два финала Гран-при. Что тут говорить. Очень трудно двум парам быть в тройке. На сегодняшний день Синицина и Кацалапов были сильнее», — цитирует Костомарова Sport24.