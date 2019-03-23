Авербух: задержка Загитовой на допинг-контроле до пяти утра — это нормально

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) сдавала допинг-тест до пяти часов утра.

«То, что Загитову держали на допинг-контроле до пяти утра, не является позором организаторов. Это нормально. Если её так долго продержали, значит, она просто не смогла сразу сдать анализ. Никакого другого подтекста, тем более политического, здесь нет и быть не может», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владом Шараем.

Загитова набрала 237,50 балла по итогам двух программ. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76), третьей стала россиянка Евгения Медведева (223,80).

Загитова после победы на чемпионате мира до пяти утра сдавала допинг-тест