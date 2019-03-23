Хованцев: не смогли подготовить спортсменов, которые были бы близки к Логинову

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев подвёл итоги сезона.



«Сезон неоднозначный. К сожалению, мы не смогли подготовить спортсменов, которые были бы очень близки к Логинову, Елисееву, Гараничеву и Малышко. Молодые ребята, которых мы привлекали на этапы Кубка мира — Латыпов, Поварницын и Поршнев, — пока отстают ногами значительно.

Думаю, на протяжении подготовительного периода не было больших ошибок. Ребята находятся в рабочем состоянии, и не было запары. Но разрыв большой. Думаю, что всё-таки не хватает опыта в стартах Кубка мира, потому что мы их привлекали только эпизодически», — сказал Хованцев Kalashnikov.Media.

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