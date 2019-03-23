Нильссон выиграла классический масс-старт в финале Кубка мира, Седова — 7-я

На последнем этапе Кубка мира в Квебеке (Канада) прошёл женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон. Второй финишировала норвежка Терезе Йохауг, третьей — её соотечественница Ингвильд Флюгстад Эстберг.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова — седьмое место.



Кубок мира. Финал. Квебек, Канада



Женщины. 10 км, классический стиль



1. Стина Нильссон (Швеция) – 25.51,6

2. Терезе Йохауг (Норвегия) – +0,2

3. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) – +1,5

4. Эбба Андерссон (Швеция) – +25,4

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +26,8

6. Майя Далквист (Швеция) – +39,6

7. Анастасия Седова (Россия) – +42,5...

19. Наталья Непряева (Россия) – +1.08,7…

34. Юлия Белорукова (Россия) – +1.35,3…

36. Мария Истомина (Россия) – +1.43,8.