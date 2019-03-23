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Нильссон выиграла классический масс-старт в финале Кубка мира, Седова — 7-я

Нильссон выиграла классический масс-старт в финале Кубка мира, Седова — 7-я
Другие / Лыжный спорт

На последнем этапе Кубка мира в Квебеке (Канада) прошёл женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон. Второй финишировала норвежка Терезе Йохауг, третьей — её соотечественница Ингвильд Флюгстад Эстберг.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова — седьмое место.

Кубок мира. Финал. Квебек, Канада

Женщины. 10 км, классический стиль

1. Стина Нильссон (Швеция) – 25.51,6
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – +0,2
3. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) – +1,5
4. Эбба Андерссон (Швеция) – +25,4
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +26,8
6. Майя Далквист (Швеция) – +39,6
7. Анастасия Седова (Россия) – +42,5...
19. Наталья Непряева (Россия) – +1.08,7…
34. Юлия Белорукова (Россия) – +1.35,3…
36. Мария Истомина (Россия) – +1.43,8.

Лыжные гонки. КМ-2018. Женщины. Масс-старт 10 км. Классический стиль
23 марта 2019 года, суббота. 16:15 МСК
1
Стина Нильссон
Швеция
25:51.6
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+0.2
3
Ингвильд Флугстад Эстберг
Норвегия
+1.5
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