Нильссон выиграла классический масс-старт в финале Кубка мира, Седова — 7-я

На последнем этапе Кубка мира в Квебеке (Канада) прошёл женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Победу одержала шведская лыжница Стина Нильссон. Второй финишировала норвежка Терезе Йохауг, третьей — её соотечественница Ингвильд Флюгстад Эстберг.
Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова — седьмое место.
Кубок мира. Финал. Квебек, Канада
Женщины. 10 км, классический стиль
1. Стина Нильссон (Швеция) – 25.51,6
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – +0,2
3. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) – +1,5
4. Эбба Андерссон (Швеция) – +25,4
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +26,8
6. Майя Далквист (Швеция) – +39,6
7. Анастасия Седова (Россия) – +42,5...
19. Наталья Непряева (Россия) – +1.08,7…
34. Юлия Белорукова (Россия) – +1.35,3…
36. Мария Истомина (Россия) – +1.43,8.