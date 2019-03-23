Сноубордист Соболев выиграл Кубок мира в параллельных дисциплинах

Российский сноубордист Андрей Соболев стал обладателем Кубка мира сезона-2018/19 в параллельных дисциплинах.

В зачёте параллельного и параллельного гигантского слалома чемпион мира 2015 года набрал 4625 очков. Второе место занял представитель Словении Тим Мастнак (4116), тройку лучших замкунл итальянец Роланд Фишналлер (3989,40). Четвёртым стал ещё один российский спортсмен — двукратный чемпион мира-2019 Дмитрий Логинов (3812,20).

Сноуборд. Кубок мира. Параллельные дисциплины. Общий зачёт

Мужчины

1. Андрей Соболев (Россия) — 4625,00 очков.

2. Тим Мастнак (Словения) — 4116,00.

3. Роланд Фишналлер (Италия) — 3989,40.

4. Дмитрий Логинов (Россия) — 3812,20...

19. Вик Уайлд (Россия) — 1988,00.

20. Дмитрий Сарсембаев (Россия) — 1872,20...

25. Дмитрий Карлагачев (Россия) — 1142,30.

Отметим, российские сноубордисты впервые выиграли зачёт в мужских соревнованиях. Единственной отечественной обладательницей «Хрустального глобуса» является Екатерина Тудегешева, одержавшая победу в сезоне-2010/2011.