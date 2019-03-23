Чайковская — о допинг-тесте Загитовой: Линичук на ОИ просидела так до шести утра

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) сдавала допинг-тест до пяти часов утра.
«Ничего страшного в допинг-тесте до пяти утра нет. Все проходят эту процедуру, она необходима. Её нужно выполнить и спокойно отдыхать. Бывает, что спортсмены не могут этого сделать, потому что полностью выложились. Именно так было в Инсбруке, когда я с Натальей Линичук просидела на допинг-тесте до шести утра, потому что у неё была температура. Вообще, не стоит на этом заострять внимание. Это обычная процедура для спортсменов», — сказала Чайковская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владом Шараем.
Загитова набрала 237,50 балла по итогам двух программ. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76), третьей стала россиянка Евгения Медведева (223,80).