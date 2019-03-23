Чайковская — о допинг-тесте Загитовой: Линичук на ОИ просидела так до шести утра

Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) сдавала допинг-тест до пяти часов утра.

«Ничего страшного в допинг-тесте до пяти утра нет. Все проходят эту процедуру, она необходима. Её нужно выполнить и спокойно отдыхать. Бывает, что спортсмены не могут этого сделать, потому что полностью выложились. Именно так было в Инсбруке, когда я с Натальей Линичук просидела на допинг-тесте до шести утра, потому что у неё была температура. Вообще, не стоит на этом заострять внимание. Это обычная процедура для спортсменов», — сказала Чайковская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владом Шараем.

Загитова набрала 237,50 балла по итогам двух программ. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76), третьей стала россиянка Евгения Медведева (223,80).

Загитова после победы на чемпионате мира до пяти утра сдавала допинг-тест

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