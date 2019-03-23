Эстберг увеличила отрыв от Непряевой до 144 баллов перед финальной гонкой КМ

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам перед заключительным стартом сезона — гонкой преследования свободным стилем, которая пройдёт в Квебеке (Канада) завтра, 24 марта. Россиянка Наталья Непряева, занимающая второе место, отстаёт от норвежки на 144 очка и опережает идущую третьей финку Кристу Пярмякоски на 183 балла.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Женщины
1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1497 очков.
2. Наталья Непряева (Россия) – 1353.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1170.
4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1112.
5. Джессика Диггинс (США) – 929.
6. Стина Нильссон (Швеция) — 856.
7. Юлия Белорукова (Россия) – 848.
8. Эбба Андерссон (Швеция) — 785.
9. Мая Дальквист (Швеция) — 596.
10. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 589...
12. Анастасия Седова (Россия) — 568.
Добавим, в заключительной гонке будут разыграны 250 очков. 200 баллов получит чемпионка мини-тура, а оставшиеся 50 — лыжница, показавшая лучшее «чистое» время.