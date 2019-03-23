Эстберг увеличила отрыв от Непряевой до 144 баллов перед финальной гонкой КМ

Норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам перед заключительным стартом сезона — гонкой преследования свободным стилем, которая пройдёт в Квебеке (Канада) завтра, 24 марта. Россиянка Наталья Непряева, занимающая второе место, отстаёт от норвежки на 144 очка и опережает идущую третьей финку Кристу Пярмякоски на 183 балла.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Женщины

1. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) – 1497 очков.

2. Наталья Непряева (Россия) – 1353.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 1170.

4. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1112.

5. Джессика Диггинс (США) – 929.

6. Стина Нильссон (Швеция) — 856.

7. Юлия Белорукова (Россия) – 848.

8. Эбба Андерссон (Швеция) — 785.

9. Мая Дальквист (Швеция) — 596.

10. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — 589...

12. Анастасия Седова (Россия) — 568.

Добавим, в заключительной гонке будут разыграны 250 очков. 200 баллов получит чемпионка мини-тура, а оставшиеся 50 — лыжница, показавшая лучшее «чистое» время.