Борисова и Маргиев выиграли ЧР по сумо в абсолютной весовой категории

В Смоленске завершился чемпионат России по сумо. Сильнейшие сумотори страны боролись за места в национальной сборной для участия в чемпионате Европы и чемпионате мира 2019 года.

В абсолютной весовой категории победу одержали Татьяна Борисова из Севастополя и представляющий Аланию Василий Маргиев.

Чемпионат Европы пройдёт 23 апреля в Таллине. Чемпионат мира состоится в Гонолулу (Гавайские острова, США) в октябре.

Сумо. Чемпионат России. Смоленск

Женщины. До 55 кг

1. Валерия Карпишина (Москва)

2. Алёна Куулар (Тыва)

3. Анастасия Леонтьева (Нижегородская область) и Мария Шрайбер (Приморский край)

До 60 кг

1. Виолетта Цыпленкова (Москва)

2. Оксана Лукьянчук (Примерский край)

3. Мария Райденко (Москва) и Мария Гришаева (Москва)



До 65 кг

1. Дарья Ибрагимова (Севастополь)

2. Алёна Петрова (Тверская область)

3. Яна Кожанова (Смоленская область) и Марина Воробьёва (Москва).



До 73 кг

1. Нина Страхова (Москва)

2. Яна Давыдова (Нижегородская область)

3. Ольга Барабанова (Москва) и Ксения Моисеева (Москва)



До 80 кг

1. Анна Александрова (Нижегородская область)

2. Светлана Петрова (Тверская область)

3. Екатерина Алексеева (Москва) и Мария Овчинникова (Москва)



До 95 кг

1. Анастасия Шашина (Севастополь)

2. Мария Климова (Самарская обл)

3. Надежда Суконкина (Нижегородская область)



Свыше 95 кг

1. Екатерина Гордеева (Нижегородская область)

2. Татьяна Борисова (Севастополь)

3. Ксения Данилина (Нижегородская область) и Ольга Давыдко (Крым)



Абсолютная весовая категория

1. Татьяна Борисова (Севастополь)

2. Татьяна Ярошевич (Удмутская республика)

3. Анастасия Фрасинюк (Москва) и Ксения Данилина (Нижегородская область)



Мужчины. До 70 кг

1. Шалбачы Кужует (Тыва)

2. Сергей Антонов (Татарстан)

3. Саловати Саидзода (Москва) и Игнатий Абдула-Заде (Москва)



До 77 кг

1. Айбек Даш-Шиви (Тыва)

2. Степан Кадочкин (Москва)

3. Аюр Дондуков (Бурятия) и Тимур Мункуев (Бурятия)



До 85 кг

1. Георгий Абдула-Заде (Москва)

2. Аслан Бзыков (РСО Алания)

3. Артыш Оортаж (Тыва) и Батыр Алтыев (Москва)



До 92 кг

1. Батраз Цховребов (Москва)

2. Максим Луганский (Москва)

3. Альбер Ховалыг (Тыва) и Демир-Хая Самдан (Тыва)



До 100 кг

1. Мерген Монгуш (Тыва)

2. Баасан Баткар (Тыва)

3. Кайгал-Оол Ондар (Тыва) и Абдурахим Ахмадалиев (Москва)



До 115 кг

1. Заур Караев (РСО Алания)

2. Константин Абдула-Заде (Москва)

3. Айдын Монгуш (Тыва) и Балдан Цыжиков (Бурятия)



Свыше 115 кг

1. Руслан Багаев (РСО Алания)

2. Василий Маргиев (РСО Алания)

3. Эдуард Кудзоев (РСО Алания) и Владимир Петров (Москва)



Абсолютная весовая категория

1. Василий Маргиев (РСО Алания)

2. Руслан Багаев (РСО Алания)

3. Абдурахим Ахмадалиев (Москва) и Балдан Цыжиков (Бурятия)