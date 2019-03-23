Клебо выиграл масс-старт в финале КМ в Квебеке, Большунов — 7-й

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Второе место занял хозяин трасс Алекс Харви. Тройку призёров замкнул норвежец Дидрик Тёнсет.
Российский лыжник Александр Большунов, идущий на втором месте в общем зачёте Кубка мира, на последнем круге сломал палку и занял седьмое место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Финал. Квебек (Канада)
Мужчины, масс-старт, 15 км, классический стиль
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 36.10,9.
2. Алекс Харви (Канада) — +0,8.
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — +1,3.
4. Франческо де Фабиани (Италия) — +1,6.
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +2,5.
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +17,0.
7. Александр Большунов (Россия) — +17,4.
8. Дарио Колонья (Швейцария) — +17,6.
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +17,7.
10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — +18,2.
11. Андрей Ларьков (Россия) — +18,8.
33. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.46,9.
34. Денис Спицов (Россия) — +2.02,7.