Клебо выиграл масс-старт в финале КМ в Квебеке, Большунов — 7-й

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Второе место занял хозяин трасс Алекс Харви. Тройку призёров замкнул норвежец Дидрик Тёнсет.

Российский лыжник Александр Большунов, идущий на втором месте в общем зачёте Кубка мира, на последнем круге сломал палку и занял седьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Финал. Квебек (Канада)

Мужчины, масс-старт, 15 км, классический стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 36.10,9.

2. Алекс Харви (Канада) — +0,8.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — +1,3.

4. Франческо де Фабиани (Италия) — +1,6.

5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +2,5.

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +17,0.

7. Александр Большунов (Россия) — +17,4.

8. Дарио Колонья (Швейцария) — +17,6.

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +17,7.

10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — +18,2.

11. Андрей Ларьков (Россия) — +18,8.

33. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.46,9.

34. Денис Спицов (Россия) — +2.02,7.