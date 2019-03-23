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Клебо выиграл масс-старт в финале КМ в Квебеке, Большунов — 7-й

Клебо выиграл масс-старт в финале КМ в Квебеке, Большунов — 7-й
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Второе место занял хозяин трасс Алекс Харви. Тройку призёров замкнул норвежец Дидрик Тёнсет.

Российский лыжник Александр Большунов, идущий на втором месте в общем зачёте Кубка мира, на последнем круге сломал палку и занял седьмое место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Финал. Квебек (Канада)
Мужчины, масс-старт, 15 км, классический стиль
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 36.10,9.
2. Алекс Харви (Канада) — +0,8.
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — +1,3.
4. Франческо де Фабиани (Италия) — +1,6.
5. Сьюр Рёте (Норвегия) — +2,5.
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +17,0.
7. Александр Большунов (Россия) — +17,4.
8. Дарио Колонья (Швейцария) — +17,6.
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — +17,7.
10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — +18,2.
11. Андрей Ларьков (Россия) — +18,8.
33. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.46,9.
34. Денис Спицов (Россия) — +2.02,7.

Лыжные гонки. КМ-2018. Мужчины. Масс-старт 15 км. Классический стиль
23 марта 2019 года, суббота. 18:00 МСК
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
36:10.9
2
Алекс Харви
Канада
+0.8
3
Дидрик Тёнсет
Норвегия
+1.3
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