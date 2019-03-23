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Большунов отказался общаться с прессой после поломки палки в масс-старте

Фото: Dustin Satloff/Getty Images
Большунов отказался общаться с прессой после поломки палки в масс-старте
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Александр Большунов, идущий на втором месте в общем зачёте Кубка мира, сломал палку на заключительном круге масс-старта на финале Кубка мира и отказался от общения с прессой, сообщает NRK.

Из-за поломки инвентаря Большунов отстал от главного конкурента в борьбе за Кубок мира — норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, который стал победителем гонки. Россиянин отстал от трёхкратного чемпиона мира и Олимпийских игр на 17 секунд. Второе место занял канадец Алекс Харви. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии — Дидрик Тёнсет.

Впоследствии 22-летний россиянин проигнорировал журналистов.

Завтра, 24 марта, состоится заключительный старт сезона — гонка преследования на 15 км свободным стилем.

Клебо выиграл масс-старт в финале КМ в Квебеке, Большунов — 7-й
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