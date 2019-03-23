Эксперт NRK: не думаю, что Клебо нужно праздновать победу до завтрашнего финиша

Эксперт телеканала NRK Андерс Окленд выразил мнение, что норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, опережающий россиянина Александра Большунова в финале Кубка мира в Квебеке (Канада), не гарантировал себе победу в мини-туре.

«Несмотря на то что сейчас у Клебо, кажется, большое преимущество, не думаю, что нужно праздновать победу до того, как лыжники пересекут финишную черту. Полагаю, Большунов очень раздражён после сегодняшней гонки», — приводит слова Окленда NRK.

Клебо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Второе место занял канадец Алекс Харви. Тройку призёров замкнул норвежец Дидрик Тёнсет. Большунов на последнем круге сломал палку и занял седьмое место.