Юрлова-Перхт: нет той мощности, которая была даже неделю назад

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о выступлении на гонке преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Юрлова-Перхт с двумя промахами показала 15-й результат, став лучшей из россиянок.

«Небольшой ветерок был, порыв. Немного поторопилась, можно было плотнее взять винтовку, подработать, но я немного отпустила её и порывом выдала два выстрела.

На трассе пыталась держать тот темп, на который была сегодня способна, по дистанции девчонки обгоняли, кто посвежее выглядит.

Со стороны кажется легко, но чувствуется усталость, нет той мощности, которая была даже неделю назад. Будем мобилизоваться", — сказала Юрлова-Перхт Kalashnikov.Media.

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