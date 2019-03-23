Клебо опережает Большунова на 42 очка перед заключительной гонкой КМ

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира.
Преимущество трёхкратного чемпиона мира и Олимпийских игр над обладателем «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте составляет 42 очка за одну гонку до завершения розыгрыша трофея.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт
Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1493 очков.
2. Александр Большунов (Россия) – 1451.
3. Сьюр Рете (Норвегия) – 892.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 798.
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 785.
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 709.
7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 689.
8. Франческо де Фабиани (Италия) – 683.
9. Сергей Устюгов (Россия) – 633.
10. Федерико Пеллегрино (Италия) – 606.
11. Андрей Ларьков (Россия) – 554...
14. Андрей Мельниченко (Россия) – 523…
16. Денис Спицов (Россия) – 428…
22. Глеб Ретивых (Россия) – 329…
24. Евгений Белов (Россия) – 303…
27. Максим Вылегжанин (Россия) – 282…
36. Алексей Червоткин (Россия) – 192…
45. Александр Бессмертных (Россия) – 139.
Клебо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Второе место занял канадец Алекс Харви. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Тёнсет. Большунов на последнем круге сломал палку и занял седьмое место.