Клебо опережает Большунова на 42 очка перед заключительной гонкой КМ

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира.

Преимущество трёхкратного чемпиона мира и Олимпийских игр над обладателем «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте составляет 42 очка за одну гонку до завершения розыгрыша трофея.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1493 очков.

2. Александр Большунов (Россия) – 1451.

3. Сьюр Рете (Норвегия) – 892.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 798.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 785.

6. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 709.

7. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 689.

8. Франческо де Фабиани (Италия) – 683.

9. Сергей Устюгов (Россия) – 633.

10. Федерико Пеллегрино (Италия) – 606.

11. Андрей Ларьков (Россия) – 554...

14. Андрей Мельниченко (Россия) – 523…

16. Денис Спицов (Россия) – 428…

22. Глеб Ретивых (Россия) – 329…

24. Евгений Белов (Россия) – 303…

27. Максим Вылегжанин (Россия) – 282…

36. Алексей Червоткин (Россия) – 192…

45. Александр Бессмертных (Россия) – 139.

Клебо выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Второе место занял канадец Алекс Харви. Тройку призёров замкнул ещё один норвежец Тёнсет. Большунов на последнем круге сломал палку и занял седьмое место.