Й. Бё оформил золотой дубль, выиграв пасьют в Хольменколлене, Елисеев — девятый

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене. Бё-младший забежал на три штрафных круга, но стартового преимущества и скорости на лыжне хватило лидеру Кубка мира для победы. Вторым финишировал старший из братьев Бё — Тарьей.

Лучший из россиян Матвей Елисеев, допустив два промаха, с 18-го места в спринте поднялся на девятое.

Биатлон. Кубок мира. Финальный этап. Хольменколлен, Норвегия

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 32.15,6 (3).

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание13,9 (1).

3. Арнд Пайффер (Германия) — +18,2 (1)…

9. Матвей Елисеев (Россия) – +1.02,0 (2)…

13. Александр Логинов (Россия) – +1.46,7 (4)…

17. Евгений Гараничев (Россия) – +1.56,6 (1)…

34. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.20,1 (3).