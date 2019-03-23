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Й. Бё оформил золотой дубль, выиграв пасьют в Хольменколлене, Елисеев — девятый

Й. Бё оформил золотой дубль, выиграв пасьют в Хольменколлене, Елисеев — девятый
Другие / Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене. Бё-младший забежал на три штрафных круга, но стартового преимущества и скорости на лыжне хватило лидеру Кубка мира для победы. Вторым финишировал старший из братьев Бё — Тарьей.

Лучший из россиян Матвей Елисеев, допустив два промаха, с 18-го места в спринте поднялся на девятое.

Биатлон. Кубок мира. Финальный этап. Хольменколлен, Норвегия
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 32.15,6 (3).
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание13,9 (1).
3. Арнд Пайффер (Германия) — +18,2 (1)…
9. Матвей Елисеев (Россия) – +1.02,0 (2)…
13. Александр Логинов (Россия) – +1.46,7 (4)…
17. Евгений Гараничев (Россия) – +1.56,6 (1)…
34. Дмитрий Малышко (Россия) — +3.20,1 (3).

Биатлон. Кубок мира-2018/19. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
23 марта 2019 года, суббота. 19:15 МСК
1
Йоханнес Бё
Норвегия
32:15.6
2
Тарьей Бё
Норвегия
+13.9
3
Арнд Пайффер
Германия
+18.2
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