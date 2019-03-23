Сборная России подала протест на действия Йохауг против Непряевой в масс-старте

Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия норвежки Терезе Йохауг против Натальи Непряевой в масс-старте классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада), сообщает Dagbladet.

Из-за контакта с норвежкой Непряева упала.

«Наталья бежала вместе со всеми в группе. Потом Йохауг резко сменила траекторию и подрезала Непряеву, из-за чего россиянка упала и сломала палку. Сейчас Наталья очень расстроена, потому что она боролась за победу в Кубке мира.

Йохауг должна быть наказана. Но, как я уже говорил раньше, россиянам часто дают жёлтые карточки, но только не норвежцам. Надеюсь, что судьи правильно рассмотрят эту ситуацию. Хотя проблема в том, что на камеры этот момент не попал», — заявил тренер сборной России Маркус Крамер.

Напомним, Непряева заняла 19-е место в итоговом протоколе, Йохауг стала второй.