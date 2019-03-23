Логинов сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира перед масс-стартом

По итогам гонки преследования этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене Александр Логинов сохранил второе место в общем зачёте турнира. Однако французу Кентену Фийону Майе удалось сократить отставание от россиянина до 8 очков. 24 марта биатлонисты завершат программу Кубка мира сезона-2018/19 масс-стартом.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1230.

2. Александр Логинов (Россия) — 844.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 836.

4. Симон Детьё (Франция) — 814.

5. Арнд Пайффер (Германия) — 748.

6. Тарьей Бё (Норвегия) — 693.

7. Антонен Гигонна (Франция) — 686.

8. Симон Эдер (Австрия) — 674.

9. Бенедикт Долль (Германия) – 657.

10. Лукас Хофер (Италия) – 656…

15. Евгений Гараничев (Россия) — 500…

30. Матвей Елисеев (Россия) — 274…

36. Дмитрий Малышко (Россия) — 173…

53. Александр Поварницын (Россия) — 66…

72. Эдуард Латыпов (Россия) — 26…

82. Максим Цветков (Россия) — 17…

96. Никита Поршнев (Россия) — 5.