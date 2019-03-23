Логинов сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира перед масс-стартом

По итогам гонки преследования этапа Кубка мира по биатлону в Хольменколлене Александр Логинов сохранил второе место в общем зачёте турнира. Однако французу Кентену Фийону Майе удалось сократить отставание от россиянина до 8 очков. 24 марта биатлонисты завершат программу Кубка мира сезона-2018/19 масс-стартом.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1230.
2. Александр Логинов (Россия) — 844.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 836.
4. Симон Детьё (Франция) — 814.
5. Арнд Пайффер (Германия) — 748.
6. Тарьей Бё (Норвегия) — 693.
7. Антонен Гигонна (Франция) — 686.
8. Симон Эдер (Австрия) — 674.
9. Бенедикт Долль (Германия) – 657.
10. Лукас Хофер (Италия) – 656…
15. Евгений Гараничев (Россия) — 500…
30. Матвей Елисеев (Россия) — 274…
36. Дмитрий Малышко (Россия) — 173…
53. Александр Поварницын (Россия) — 66…
72. Эдуард Латыпов (Россия) — 26…
82. Максим Цветков (Россия) — 17…
96. Никита Поршнев (Россия) — 5.