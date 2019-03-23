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Тёнсет: когда у Большунова сломалась палка, Харви крикнул: «Погнали!»

Фото: Dustin Satloff/Getty Images
Тёнсет: когда у Большунова сломалась палка, Харви крикнул: «Погнали!»
Другие / Лыжный спорт

Норвежский лыжник Дидрик Тёнсет рассказал об инциденте со сломанной палкой россиянина Александра Большунова.

На заключительном круге канадец Алекс Харви наступил на палку Большунова. Из-за контакта инвентарь россиянина был повреждён, а группа, в которой находились Харви, итальянец Франческо де Фабиани, а также норвежцы Йоханнес Хёсфлот Клебо, Тёнсет и Сьюр Рёте, ушла в отрыв.

«Я ничего не понимал, но затем услышал крик Харви: „Погнали!“» — приводит слова Тёнсета ABC Nyheter.

Из-за поломки палки 22-летний россиянин не смог закрыть просвет и пришёл к финишу седьмым с отставанием от Клебо на 17 секунд. Второе место занял Харви. Тройку призёров замкнул Тёнсет.

Завтра, 24 марта, состоится заключительный старт сезона — гонка преследования на 15 км свободным стилем.

Клебо выиграл масс-старт в финале КМ в Квебеке, Большунов — 7-й
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