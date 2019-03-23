Логинов: ветер сильно ощущался, крутило в разные стороны

Россиянин Александр Логинов рассказал о своём выступлении на гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Допустив 4 промаха, Логинов финишировал 13-м, отстав от победителя, норвежца Йоханнеса Бё, на 1.46,7. Три промаха из четырёх Логинов допустил на втором огневом рубеже.

«Это пасьют. Сами знаете, здесь надо работать по дистанции. Здесь не получается работать в своём темпе, где-то надо немного придержать скорость, где-то — добавить. Ветер сильный ощущается, причём крутит не в одну сторону, а абсолютно в разные», — сказал Логинов Kalashnikov.Media.

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Перед заключительной гонкой сезона Логинов сохраняет второе место в общем зачёте Кубка мира.