Й. Бё: в масс-старте будет хет-трик

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился впечатлениями от гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) и сделал прогноз на масс-старт.

«Конечно, сегодня присутствовало волнение, ведь были гонки в этом сезоне, когда последний рубеж не получался. Но каждый раз надо делать всё, на что способен. 9 попаданий из 10 на «стойке» стали сегодня ключом к успеху.

Будет ли хет-трик в масс-старте? Да!» — сказал Бё-младший в интервью Kalashnikov.Media.

Йоханнес Бё оформил золотой дубль на этапе Кубка мира в Хольменколлене, выиграв спринт и гонку преследования. Он превзошёл рекорд француза Мартена Фуркада, выиграв 15 гонок в сезоне.

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