Куклина: расстроена, что сезон окончен. Не набегалась и не получила удовольствия

Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о своём выступлении (29-е место) в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

«В первую очередь я расстроена, что сезон закончился, не успев начаться. Я не набегалась, не получила того удовольствия, которого хотелось бы. Что есть, то есть. Я с нетерпением жду подготовительного периода, с большой надеждой. Верю, что в следующем году начну с самого начала, с первого этапа, и будет рост.

На «лёжке» я не отметила выстрел, ещё не говорили об этом с тренером. На «лёжке» мои две ошибки глупые. Первая — не смогла совладать с ветром, последний стрельнула вдогонку.

После чемпионата России у меня запланировано решение проблем со здоровьем, будем делать операцию в носу. А там уже видно будет, что дальше», — сказала Куклина Kalashnikov.Media.

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