Сливко: не ожидала, что будет так тяжело с первого же круга

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о своём выступлении (34-е место) в гонке преследования на девятом, заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия).

«Сегодня гонка получилась тяжёлой, не ожидала. Ходом было очень тяжело. Уже с первого круга. Скорее всего, уже устала и не могла собраться», — сказала Куклина в интервью Kalashnikov.Media.

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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина стала победительницей гонки. Второе место заняла Денизе Херрман из Германии. Тройку призёров замкнула представительница Швеции Ханна Эберг. Лучшей среди российских биатлонисток в гонке на 12,5 км стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая заняла 15-е место.