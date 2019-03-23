Гимнаст Нагорный выиграл многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме

Российский гимнаст Никита Нагорный выиграл соревнования в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме (Великобритания).

По сумме упражнений на шести снарядах бронзовый призёр чемпионата мира 2018 в этом виде программы победил с результатом 85,065 балла. Серебряным призёром соревнований стал представитель Китая Сунь Вэй (84,730). Тройку призёров замкнул японец Кая Кадзума (83,731).

Спортивная гимнастика. Кубок мира. Бирмингем, Великобритания

Мужчины, многоборье

1. Никита Нагорный (Россия) — 85,065 балла.

2. Сунь Вэй (Китай) — 84,730.

3. Кая Кадзума (Япония) — 83,731.

Отметим, на прошлой неделе в этом же виде программы на этапе Кубка мира в Штутгарте (Германия) победу одержал ещё один россиянин, действующий абсолютный чемпион мира Артур Далалоян.