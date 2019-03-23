Т. Бё: Йоханнес всегда первый. Мне пора это изменить!

Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о своём выступлении в гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Тарьей, допустив один промах, стал вторым, уступив только младшему брату — Йоханнесу.

«Я себя очень хорошо чувствовал сегодня. Попытался выстроить гонку тактически более грамотно, чтобы у меня было преимущество перед другими спортсменами на старте. Я хорошо отстрелял, а когда остался один, использовал те силы, что сохранил в начале, чтобы держать скорость. Я был счастлив!

В первый ли раз делю с братом первые места? Нет, мы пару раз уже так делали. В этом году тоже — в Рупольдинге. Йоханнес всегда был первым. Мне пора это изменить!» — сказал Бё-старший в интервью Kalashnikov.Media.

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