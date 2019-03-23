Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Вирер выиграла малый «Хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования

Вирер выиграла малый «Хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования
Другие / Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла малый «Хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования на Кубке мира сезона-2018/19.

Вирер набрала 327 очков. Второй стала норвежка Марте Рёйселанд (312). Третье место заняла представительница Словакии Анастасия Кузьмина (309), выигравшая заключительную гонку преследования в сезоне.

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место (141).

Кубок мира. Зачёт гонок преследования
После 8 гонок из 8
1. Доротея Вирер (Италия) – 327 баллов.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 312.
3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 309.
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 301.
5. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 286…
21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 141…
26. Евгения Павлова (Россия) – 114…
29. Ирина Старых (Россия) – 98...
35. Маргарита Васильева (Россия) – 75...
46. Светлана Миронова (Россия) – 41.

Кузьмина оформила золотой дубль на этапе КМ в Норвегии, Юрлова-Перхт — 15-я
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент