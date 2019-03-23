Вирер выиграла малый «Хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла малый «Хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования на Кубке мира сезона-2018/19.

Вирер набрала 327 очков. Второй стала норвежка Марте Рёйселанд (312). Третье место заняла представительница Словакии Анастасия Кузьмина (309), выигравшая заключительную гонку преследования в сезоне.

Лучшая из россиянок Екатерина Юрлова-Перхт заняла 21-е место (141).

Кубок мира. Зачёт гонок преследования

После 8 гонок из 8

1. Доротея Вирер (Италия) – 327 баллов.

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 312.

3. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 309.

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 301.

5. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 286…

21. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 141…

26. Евгения Павлова (Россия) – 114…

29. Ирина Старых (Россия) – 98...

35. Маргарита Васильева (Россия) – 75...

46. Светлана Миронова (Россия) – 41.