Вирер: из-за ветра было очень тяжело на трассе

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о своём выступлении (12-е место) в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия), а также поделилась впечатлениями от выигрыша малого «Хрустального глобуса» в этой дисциплине.

«Я не была уверена, что смогу выиграть малый «Хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования: Марте Рёйселанд была прямо за мной по очкам. Я очень рада, что получила его.

Сейчас я, конечно, устала, но это нормально. Мне нужно отдохнуть, сходить на массаж, и завтра мы снова будем атаковать!

На рубеже было нормально. Тяжелее из-за ветра было на трассе. Я бежала одна четвёртый и пятый круги… Посмотрим, как будет завтра!»

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